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Bursa'da otomobil tır'a arkadan çarptı, sıkışan sürücüye ilk müdahale araç içinde yapıldı

Bursa'da otomobil tır'a arkadan çarptı, sıkışan sürücüye ilk müdahale araç içinde yapıldı
02.01.2022 15:01

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da tır'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Sıkışan sürücüye ilk müdahale araç içinde yapıldı. Yalova Bursa Karayolunda meydana gelen kazada, otomobil hareket halindeki tıra arkadan çaptı. Kazada, Tofaş marka otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yalova istikametinden Bursa'ya doğru hareket eden 67 ARZ 032 plakalı otomobil sürücüsü Gemlik girişinde 06 BS 7130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrasında, otomobil sürücüsü Cemal Can Bozacıoğlu, ağır yaralandı. Yaralı 112 ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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