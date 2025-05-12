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Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 22:35:50

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde, saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Rıdvan A. (48) yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen Sokak'tan çıkan Zekeriya H. (37) yönetimindeki 16 MB 7599 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Afef A. (38) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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