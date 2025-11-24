Bursa’da otobüste yumruk yumruğa kavga: O anlar kamerada!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsne binen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı o anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Tarafları çevredekiler güçlüklü ayırdı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekiplerince iki taraf sakinleştirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.