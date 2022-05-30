Bursa'da muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın araç içi kamerasının kaydettiği kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Necmi Çakır, o paylaşımda 'Geçirdiğim kaza' başlığını kullandı. Kaza, 27 Mayıs cuma akşamı Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı Suzuki marka ciple, Seçil Dilek (20) kullandığı 34 NP 6890 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.