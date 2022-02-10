Bursa’da Motosikletli timler şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor

Bursa’da her sokakta suç ve suçlunun karşısında duran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, son bir yılda 53 ruhsatsız tabancaya el koyarken, 246 olaya müdahale edip 278 suçluyu yakaladı. Anlık şok operasyonlarla en kritik noktalarda uygulama yapabilen motosikletli timler vatandaşlardan tam not alıyor. İlk olarak 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçirilen Motosikletli Polis Timleri, başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suçluyu caydırma, yakalama ve kısa sürede müdahale etmesi konusunda ülke genelinde vatandaşın huzurunu korumak için çalışıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 2021 yılı genelinde yaptıkları denetimler ve müdahaleler sonucu inceledikleri 60 şüpheli üzerinden 53 tabanca ve 951 mermi ele geçirdi.