Bursa’da motosiklet tırın dorsesine saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

MOTOSİKLET TIRIN DORSESİNE ÇARPTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Furkan Tigit (20) idaresindeki 16 BIS 095 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 41 AKH 888 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet dorsenin altına ok gibi saplandı.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Furkan Tigit ile arkasındaki yolcu Emir K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Furkan Tigit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLCUNUN DURUMU KRİTİK

Yaralılardan Emir K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.