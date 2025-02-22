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Bursa’da motosiklet ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'da motosiklet ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 01:13 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 01:15

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Harun K. (32) yönetimindeki 16 KKK 51 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete, arkasından gelen Muhammed S. (33) yönetimindeki 16 BIS 445 plakalı otomobil de buzlanma nedeniyle kayarak çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Harun K. ile arkasında bulunan Merve C., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Harun K. ve Merve C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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