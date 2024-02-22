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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 09:03 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 09:03

Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında meydana geldi. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş yerinin ikinci katında hasar meydana geldi.

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