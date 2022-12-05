Haberler Yaşam Videoları Bursa'da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti; 1 kişi bıçaklanmış halde bulundu

Bursa'da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti; 1 kişi bıçaklanmış halde bulundu

Bursa'da masaj salonundaki tartışma kanlı bitti; 1 kişi bıçaklanmış halde bulundu
05.12.2022 08:40

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:27
Özge Ulusoy'un babası emekli...
Yaşam 01:03
Van’da 5 organizatör...
Yaşam 03:52
Site sakinlerinin çilesi: 3...
Yaşam 02:47
Otomobil ikiye bölündü 2 kişi...
Yaşam 00:34
Aracını park ederken 4...
Yaşam 02:05
İstanbul’da silkeleme...
Yaşam 01:27
''Yeni araçlarımız geldi''...
Yaşam 02:37
Evini 2 kez yakan adam boş...
Yaşam 01:07
İş yerinde fenalık geçiren...
Yaşam 03:22
Eyüpsultan'da minibüs...
Yaşam 01:41
Eylül Mirzaoğlu davasında okul...
Yaşam 02:26
Kontrolden çıkan araç 5...

Bursa’da masaj salonunda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yaşanan tartışmada içeride bulunan bir kişi bıçakla yaralanmış şekilde bulundu. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, masaj salonuna gelen Nail K. (49), içeride kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle şüpheli, Nail K.’yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan vatandaşlar endişe içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA