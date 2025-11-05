PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da markette dehşet: Eski eş bıçakla saldırdı!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde markette çalışan Mihraç E., eski eşi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu.

MARKET ÇALIŞANI ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Olay, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mihraç E.'nin çalıştığı markete gelen eski eşi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, üzerindeki bıçakla genç kadına saldırdı. Göğsünden yaralanan Mihraç E. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU
Olayın ardından Osmangazi ilçesi Emek Metro istasyonuna giden şüpheli, polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

