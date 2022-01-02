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Bursa'da madde bağımlısı şahıs elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı

Bursa'da madde bağımlısı şahıs elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı
02.01.2022 11:55

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Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, eline aldığı kürek ile otoparktaki araçların camlarını kırıp zarar verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Bursa'nın turizm noktalarından biri olan İnkaya bölgesinde iddiaya göre madde bağımlısı olan bir kişi, eline aldığı kürek ile otoparkta park halindeki araçların camlarının kırdı. Bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş bu anları şaşkınlık içerisinde kayıt altına aldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken araç sahipleri araçlarının başına geldiklerinde şoka uğradılar. Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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