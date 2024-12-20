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Bursa’da korku dolu anlar: Tekstil firmasına silahlı saldırı anı kamerada
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Bursa'da korku dolu anlar: Tekstil firmasına silahlı saldırı anı kamerada

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 17:43

Bursa'da, bir tekstil firması sahibi alacak meselesi yüzünden tehdit edilip kurşunlandı. Bir gün sonra, bu kez de kardeşi hedef alındı. Saldırganlar, Bursa polisi tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil firmasında, alacak verecek yüzünden yaşanan gerginlik korku dolu anlara neden oldu. Tekstil firması sahibi Murat Eren, mal sattığı müşterisi Ferhat Ay'dan 750 bin lira alacağını tahsil edemedi. İddiaya göre, borcunu ödemek istemeyen Ay, yurt dışındaki akrabası Abdurrahman Ay ile iletişime geçerek Eren'i tehdit etmeye başladı. Eren'e, 2 milyon lira ödeme yapılmazsa, kendisi ve ailesinin ölümle tehdit edildiği bildirildi.

İLK SALDIRI POMPALI TÜFEKLE GERÇEKLEŞTİ

Bir gün sonra, iş yerini pompalı tüfekle kurşunlayan saldırganlar, güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlara neden oldu. Eren, saldırganlardan şikayetçi olurken, ertesi gün aynı şahıslar, Eren'in kardeşini hedef alarak ayağından vurdu. Şans eseri, yaralanmayan Eren'in kardeşi, büyük bir tehlike atlattı.

İŞ YERİ SAHİBİ SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Geniş çaplı bir soruşturma başlatan Bursa polisi, saldırganları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Eren'in iş yerinde silahla yakalanması sonucu gözaltına alındı. Eren, sürekli tehditler aldığını ve kendisini korumak amacıyla silah taşıdığını savundu. Ancak, silahın ruhsatsız olması nedeniyle tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk Ş.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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