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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 21:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Habil B. (20) yönetimindeki 16 AEE 24 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mine K. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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