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Bursa’da kız meselesi tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı
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Bursa'da "kız meselesi" tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 09:06

Bursa'da iddiaya göre kız meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Şüpheli ise, olay yerinden kaçtı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kafede oturan Umut Baran T.'yi (24) konuşmak için dışarı çağırdı. Kız meselesi sebebiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Şüpheli, yanında getirdiği silahla Umut Baran T.'ye 3 el ateş etti. Kasığından ve karnından yaralanan genç kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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