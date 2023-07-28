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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 21:52 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 23:09

Bursa'da kaza yapan otomobil piknik yapan aileye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan otomobillerden birinin piknik yapan aileye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözünün önünde babasını kaybeden genç kadın ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil, Ahmet Akay (45) idaresindeki 16 F 0377 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 26 ABM 507 plakalı otomobil, yol kenarında 58 FY 021 plakalı otomobillerinin arkasında piknik yapan aileye çarptı. Kazada Uğur Koç (64) hayatını kaybetti, Cavit Kılıç (64) yaralandı. Diğer aile fertleri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Kılıç İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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