Bursa’da kaybolan emekli öğretmen asılı halde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11.05.2025 18:29:06

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün sabah saatlerinde evden ayrılan 76 yaşındaki Sami Girgin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Girgin için arama çalışması başlattı. Boyalıca Badaş mevkiinde arabalara otostop çektiği tespit edilen Girgin için vatandaşlardan da yardım istendi. Yapılan aramalar sonucunda Girgin'in cansız bedeni zeytinliklerin içinde asılı halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.