Bursa'da kaldırıma çarpan otomobil takla attı
07 Ekim 2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 01:30
Bartın'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, polis aracın sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor.
