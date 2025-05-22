Bursa’da kahvehanede silahlı saldırı kamerada: 1 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:04:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:09:29

Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde, bir kahvehanede meydana gelen olayda, Ümit T. (53), kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit T., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.