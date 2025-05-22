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Bursa’da kahvehanede silahlı saldırı kamerada: 1 kişi ağır yaralandı
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Bursa’da kahvehanede silahlı saldırı kamerada: 1 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:04:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:09:29

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kahvehanede oturan Ümit T. (53), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ümit T. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde, bir kahvehanede meydana gelen olayda, Ümit T. (53), kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit T., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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