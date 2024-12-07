Bursa’da işçi servisleri çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 11:33

Olay, Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi'nden işçileri alan Memduh K. (55) yönetimindeki 16 S 7620 plakalı servis minibüsü, kavşaktan karşıya geçmek istediği sırada Orhangazi'den Bursa'ya gitmekte olan Hüseyin S. (53) idaresindeki bir başka işçi servisiyle çarpıştı.

20 İŞÇİ YARALANDI

Kaza sonucu her iki minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın şiddeti, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan servis minibüsüne hızla gelen diğer servis aracının çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.