Bursa’da inşaatta facia: Üzerine kum kovası düşen işçi ağır yaralandı

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kazanın ardından yaralı işçiye, olay yerinin yakınında bulunan 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor ilk müdahaleyi yaptı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Süleyman S., yapımı devam eden inşaatın üçüncü katına calaskal halatına bağlanan kova ile kum çıkarmaya başladı.