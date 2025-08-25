PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da inşaatta facia: Üzerine kum kovası düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı süren inşaatta üzerine 50 kilogramlık kum dolu kova düşen 33 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumu kritik.

İNŞAATTA KORKUNÇ KAZA

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Süleyman S., yapımı devam eden inşaatın üçüncü katına calaskal halatına bağlanan kova ile kum çıkarmaya başladı.

HALAT KOPTU, KOVA İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Süleyman S. ikinci kata çıktığı sırada halatın kopması sonucu, 50 kilogram ağırlığındaki demir kova hızla düşerek işçinin üzerine çarptı. Talihsiz işçi ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE

Kazanın ardından yaralı işçiye, olay yerinin yakınında bulunan 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor ilk müdahaleyi yaptı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle