Bursa’da inşaatta facia: Üzerine kum kovası düşen işçi ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı süren inşaatta üzerine 50 kilogramlık kum dolu kova düşen 33 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumu kritik.
İNŞAATTA KORKUNÇ KAZA
Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Süleyman S., yapımı devam eden inşaatın üçüncü katına calaskal halatına bağlanan kova ile kum çıkarmaya başladı.
HALAT KOPTU, KOVA İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Süleyman S. ikinci kata çıktığı sırada halatın kopması sonucu, 50 kilogram ağırlığındaki demir kova hızla düşerek işçinin üzerine çarptı. Talihsiz işçi ağır yaralandı.
İLK MÜDAHALE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE
Kazanın ardından yaralı işçiye, olay yerinin yakınında bulunan 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor ilk müdahaleyi yaptı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.