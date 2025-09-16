Bursa’da inşaatta dehşet: Bir genç asansör boşluğuna düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 21 yaşındaki Muhammed E., inşaat halindeki apartmanda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki bir binada meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki Muhammed E., asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095. Sokak'ta yapımı süren 3 katlı apartmanda yaşandı. Suriye uyruklu Muhammed E., apartmanın 3'üncü katında boyama yapan ağabeyi Abdulrauf E.'ye yardım ettiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed E., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.