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Bursa'da inanılmaz olay! 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı

Bursa'da inanılmaz olay! 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı
01.02.2023 08:57

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından çalışan ağabeyinin üzerine düştü. 2 işçi de yaralandı. Olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışmakta olan işçi Ferhat C.(17), dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C.(24)'nin üzerinde düştü. Olay sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

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