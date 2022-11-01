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Bursa'da İl Jandarma Komutanlığınca 3 milyon 400 bin kaçak makaron operasyonu

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığınca 3 milyon 400 bin kaçak makaron operasyonu
01.11.2022 09:39

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Bursa’da İl Jandarma Komutanlığınca sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 940 bin lira değerinde bandrolsüz 146 bin 200 adet basılmış tütün sigara ve 3 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ihbar üzerine M.A. ve M.Ş.A. isimli şüphelilerin kullandıkları aracı takibe aldı. Aracın mahalle içerisinde kullanılan depoya paket taşıdıklarını tespit edildi. Depoya operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve depoda arama yapan jandarma ekipleri, 940 bin lira değerinde bandrolsüz 146 bin 200 adet basılmış tütün sigara ve 3 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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