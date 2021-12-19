Haberler Yaşam Videoları Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu
19.12.2021 15:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:31
Beşiktaş’ta bulunan lüks...
Ana Sayfa 00:52
Kar üstünde cirit gösterisi...
Ana Sayfa 01:37
Kar kalınlığı 50 santime...
Ana Sayfa 01:14
Kınık'taki maden kazasında...
Ana Sayfa 00:48
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu...
Ana Sayfa 00:37
İstanbul'da yağmur ardından...
Ana Sayfa 01:22
31 yaşındaki genç kayısı...
Ana Sayfa 00:46
Servis ile otobüs şoförü...
Ana Sayfa 00:30
Sokak köpeğinin kovaladığı...
Ana Sayfa 01:05
Tır ve otomobilin karıştığı...
Ana Sayfa 00:58
Siirt'te karda araçlar ekipler...
Ana Sayfa 05:48
Oğlunun kurtarılışını...

Bursa´nın Gürsu ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, saat 13.30 sıralarında Gürsu ilçesi İsabey mahallesinde 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan binalra sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olabileceği, polis ekiplerinin bu ihtimal üzerinden çalışma yaptığı öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA