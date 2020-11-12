Haberler Video Yaşam Videoları Bursa'da halk otobüsü kırmızı ışıkta geçen otomobili biçti

Bursa'da halk otobüsü kırmızı ışıkta geçen otomobili biçti

Bursa'da halk otobüsü kırmızı ışıkta geçen otomobili biçti
12.11.2020 17:08
Ana Sayfa 01:02
Koronavirüse yakalanan Şener...
Ana Sayfa 01:17
“Sigara yasağı” denetimde...
Ana Sayfa 01:30
Millilere Kovid-19 testi...
Ana Sayfa 23:05
Müge Anlı'da cinayet itirafı:...
Ana Sayfa 02:16
Akar'dan dünyaya Doğu Akdeniz...
Ana Sayfa 01:24
BIST 100 endeksi güçlü...
Ana Sayfa 35:38
Azerbaycan’ın zaferi! Kritik...
Ana Sayfa 01:11
ABD seçimlerinde şoke eden...
Ana Sayfa 00:41
'Seneye de giyersin' dediler,...
Ana Sayfa 01:40
Kuruluş'un Selcan Hatun'unun...
Ana Sayfa 00:45
Kuruluş Osman 34. bölüm...
Ana Sayfa 01:03
Türkiye 3-3 Hırvatistan | GOL:...

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobile, halk otobüsü çarptı. Kaza sonrası otomobil adeta otobüsün altında kalarak ezilirken, araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile kırmızı ışıktan geçen otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza Yeşil Bursa Caddesi İle Atay Caddesinin kesişimindeki dört yol kavşağında meydana geldi. Hasan B. idaresindeki 16 U 9882 plakalı özel otomobil, İngaz ikametinden yeşil Bursa Caddesine seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışıktan geçti. Bu sırada Altay Caddesinden gelen Hüseyin K. idaresindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımda bulunan bir iş yerine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçta bulunan sürücü ile eşi yaralanırken, halk otobüsündeki beş yolcu daha yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücü olayına gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Biri ağır 7 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yaşam Videoları