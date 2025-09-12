PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da hafif ticari aracıyla metro istasyonuna daldı

Bursa'da seyir halindeyken lastiği patlayan araç metro istasyonuna daldı. Merdivenlerde sıkışan aracın sürücüsü yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Ö. idaresindeki 34 MHH plakalı ticari aracın lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkan araçla önce aydınlatma direğine çarptı ardından Bağlarbaşı Metro İstasyonu'na girdi. Olay sırasında istasyonda yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çarpmanın şiddetiyle araç kullanılamaz hale geldi.


Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

