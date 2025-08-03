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Bursa’da geri manevra kazası: 2 araca çarpıp kaçtı! O anlar kamerada

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, park halindeki iki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Nişan Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir kamyonet sürücüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Kazanın ardından durmayan sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kontrolsüz şekilde geri gelerek park halindeki araçlara çarptığı, ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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