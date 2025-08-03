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Bursa’da geri manevra kazası: 2 araca çarpıp kaçtı! O anlar kamerada

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kontrolsüz şekilde geri gelerek park halindeki araçlara çarptığı, ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Nişan Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir kamyonet sürücüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Kazanın ardından durmayan sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı.