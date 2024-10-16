SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da fuhuş operasyonu!
Haberler Yaşam Videoları

Bursa’da fuhuş operasyonu!

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 10:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 10:31

Bursa'da fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 mağdur kadın kurtarılırken; 4 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüphelinin Özbekistan uyruklu 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Ekipler 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda F.K., H.H.S., H.I. ve F.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Operasyon sonucu 4 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüpheli 4 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul’da yoğun sis!
16.10.2024Çarşamba
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
16.10.2024Çarşamba
Bursa'da ahıla giren köpekler 13 koyuna saldırdı
15.10.2024Salı
İstanbul’da metrobüste doğum! Hamile kadın yolculuk sırasında anne oldu
15.10.2024Salı
SİVAS'TA DEPREM: Gürün 4 büyüklüğünde sallandı!
15.10.2024Salı
Bunlar da Var
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi ailesine teslim edildi 01:41
Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
16.10.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan kazada yaralanan Ayşenur Gök’e geçmiş olsun ziyareti 02:08
Başkan Erdoğan'dan kazada yaralanan Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyareti
16.10.2024Çarşamba
Zonguldak Çaycuma Trafik Kazası: Otomobiller alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı 00:51
Çaycuma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
15.10.2024Salı
Antalya’da korkunç olay! Komaya sokan yumruk saniye saniye kamerada! 02:55
Komaya sokan yumruk kamerada!
15.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA