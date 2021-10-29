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Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi
29.10.2021 23:12
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Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yaşam Videoları

Mudanya İlçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Zaman zaman suların karaya çıktığı Mudanya'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bu akşam şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşların daha tedbirli dışarı çıkmaları istendi. Olumsuz hava şartlarının etkili olmasının ardından BUDO seferleri iptal edildi. Ekipleri ise tedbirlerini arttırdı.

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