Bursa’da feci kaza: Otomobil refüje çıktı! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

OTOMOBİL BARİYERİ AŞIP REFÜJE ÇIKTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa istikametinden Mustafakemalpaşa yönüne seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 16 EIC 95 plakalı otomobilin, ilçe girişine yakın bir noktada kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Savrulan otomobil önce bariyere çıktı, ardından yolun ortasındaki refüje çarparak durabildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan sürücü M.Ö., annesi H.Ö., babası Z.Ö. ve ailenin bakıcısı G.Ç. kazada yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.Ö.'nün kolunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, diğer kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, araç çekici yardımıyla refüjden kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni araştırılıyor.