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Bursa'da Feci Kaza: Kuryeye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet 4 Araca ve Kuryeye Çarptı!
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Bursa'da Feci Kaza: Kuryeye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet 4 Araca ve Kuryeye Çarptı!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 11:28

Bursa Osmangazi'de bir kamyonet sürücüsü, önünde ilerleyen kuryeye çarpmamak için manevra yaparken park halindeki 4 araca çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç, kuryeye de çarparak yaralanmasına sebep oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. 35 PC 642 plakalı kamyonetin sürücüsü Haktan E. (20), yağmurlu hava şartlarında kontrolünü kaybederek önce park halindeki 4 araca, ardından motosikletli kuryeye çarptı.

Kazanın detayları ise şöyle: Haktan E. yönetimindeki kamyonet, Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halindeyken, önünde ilerleyen Hişam M. yönetimindeki 16 MB 7023 plakalı kurye motosikletine çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Ancak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, önce park halindeki araçlara çarptı, ardından kuryeye de çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kurye yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise adeta hurdaya döndü. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı ve tüm detayları videomuzda izleyebilirsiniz.

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