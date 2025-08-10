Bursa'da feci kaza kamerada: Motosikletli metrelerce sürüklendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, dönüş yapan otomobili geç fark eden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, sağ şeride dönüş yapmak isteyen otomobili geç fark etti. Çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.