Bursa’da feci kaza kamerada: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 12.04.2025 19:29:10

Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemlik Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazası, büyük bir üzüntüye neden oldu. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Kamil Baki'ye, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan Baki, asfalt zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamil Baki, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.