Bursa’da feci kaza: Cip çarptı otomobil karşı şeride uçtu! 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin çarptığı otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile çarpışan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İnegöl yönüne ilerleyen Osman U. (54) idaresindeki 34 BJE 774 plakalı otomobil, trafikte yavaşladığı sırada arkasından gelen Berkan Ö. (20) yönetimindeki N-599-TD yabancı plakalı cipin çarpması sonucu kontrolden çıktı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Osman U. ile araçta bulunan Hülya U. (51) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.