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Bursa'da feci kaza: Avukatın kırmızı ışık ihlali can aldı! Kaza anı kamerada!
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Bursa'da feci kaza: Avukatın kırmızı ışık ihlali can aldı! Kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 13:24

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 10 Aralık’ta İznik yolunda meydana gelen kazada, Avukat Alev Akkaya K. kırmızı ışık ihlali yaparak Hüseyin Şen’in kullandığı araca çarptı. Çarpışma sonrası Şen’in aracı bir direğe çarparak durdu. Kazada Şen’in yanındaki Serkan Yıldızhan hayatını kaybederken, Şen ağır yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan Alev Akkaya K., yüzde 89 kusurlu bulunmasına rağmen mahkemece serbest bırakıldı. Bu karar kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yıldızhan, yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

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