Bursa'da fabrika yangını! Alevler o noktalara da sıçradı

01.07.2020 18:18

Bursa'da bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, 2 depoya daha sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına havadan da destek sürüyor.

Bursa'da bir gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki gıda fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi. Kent merkezinin de birçok farklı noktasından yükselen dumanlar görüldü. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler fabrikanın tamamını sardı. İçerideki gıda malzemeleri ise küle döndü. Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı, yapılan çalışmayla yangın itfaiye ekiplerince 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADI

Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, 3 depoda devam ederken, söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine havadan da destek veriliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler, çalışmalara katılıyor.