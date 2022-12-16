Bursa’da evinde bıçaklanarak yaralanan genç hayatını kaybetti

Bursa’da bir evde kavga ihbarı alan polis ekipleri, gittiği adreste bıçakla yaralananmış kişiyle karşılaştı. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesine bağlı Meydancık Mahallesinde bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikamet içinde bıçak darbesiyle yaralanan İ.A (20) ile karşılaştı. Polis ekiplerince sağlık görevlilerine bilgi verildi. Olay yerine hemen gelen sağlık ekipleri yaralıyı bölgedeki en yakın hastaneye götürdü. Yaralı genç, hastane doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.