Bursa'da ev alev topuna döndü, arabayı yanmaktan böyle kurtardılar

Bursa'da ev alev topuna dönen ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenilirken 1 otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı.