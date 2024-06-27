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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 16:31

Bursa'da eşini ve taksi şoförünü vuran koca tutuklandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koca K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde gördü. Bunun üzerine K.E., eşinin bulunduğu taksiye doğru ateş açtı. Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi oldu. Şüpheli K. E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ticari taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi. Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

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