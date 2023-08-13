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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 20:06 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 22:00

Bursa’da düğün eğlencesinde tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı; o anlar kamerada

Bursa’da düğün töreni öncesi gelin almaya giden grup, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Trafikte seyir halindeyken ve gelin evinin bulunduğu sokakta dakikalarca havaya ateş açan konvoydakilerden bazıları, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Olay dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün töreni öncesi gelin evine giden damat tarafı, trafikte seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerledi.

Bursa’da düğün eğlencesinde tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı; o anlar kamerada

Kalabalık grup, gelin evinin bulunduğu sokağa geldiğinde ise meşaleler yakıp araçlarından inerek, havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açmayı sürdürdü.

Bursa’da düğün eğlencesinde tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı; o anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; havaya ateş açılırken, sokakta bulunan çocukların korkarak elleri ile kulaklarını kapatıp, otomobillerin arkasına saklanması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.

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