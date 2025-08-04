Bursa’da dehşet kamerada: Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! 1 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu sürücü Hasan Yenigelenler (44) hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan Yenigelenler idaresindeki 16 BV 405 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Hasan Yenigelenler'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yenigelenler'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yüksek hızla gelerek park halindeki TIR'a çarptığı ve aracın TIR'ın altına girdiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.