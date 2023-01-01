Bursa’da cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan çay ocağı sahibi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

Cinayeti işleyen kişinin 17 yaşında bir genç olduğu ve öldürdüğü kişiye ait çay ocağında çalıştığı ve parasını alamadığı için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şüpheli A.İ. (17) camiye gelen Cafer Aydın'ı (65) çıkışta beklemeye başladı. A. İ. camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın’ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere önce Görükle Polis Karakoluna ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan A.İ. emniyetteki ifadesinde Cafer Aydın'a ait çay ocağında çalışırken parasını alamadığını, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.