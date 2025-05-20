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Bursa’da çocuk kavgası büyüdü: 200 kişilik aile kargaşası!
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Bursa’da çocuk kavgası büyüdü: 200 kişilik aile kargaşası!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 01:25:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 01:27:44

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavga, ailelerin karışmasıyla büyüdü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada 2 kişi yaralanırken, bir araç da zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, sokakta oynayan çocuklar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Olay kısa sürede kontrolden çıktı ve çocukların ailelerinin de dahil olmasıyla sokak adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu kavga güçlükle sona erdirildi. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kargaşa sırasında park halinde bulunan 16 F 0167 plakalı aracın camları da kırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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