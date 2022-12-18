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Bursa'da cip sürücüsü, yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarptı.

Bursa'da cip sürücüsü, yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarptı.
18.12.2022 10:59

OTOMATİK OYNAT

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Kadın cipin altında kalırken, çevredeki vatandaşların bağırması üzerine sürücü panik yaparak ileri geri manevra yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cip sürücüsü yol kenarında yürüyen yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın cipin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların bağırmasıyla panik yapan sürücü, ileri geri manevra yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının ayağında kırık olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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