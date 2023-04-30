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Bursa’da çekicinin paletlerine çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Bursa’da çekicinin paletlerine çarpan araç takla attı: 2 yaralı
30.04.2023 09:39

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Bursa’da hızla ilerleyen otomobil sürücüsü önünde duran paletleri açık çekiciyi fark etmeyip üzerine çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 10 AJE 425 plakalı otomobil sürücüsü E.Y önünde bulunan paletleri açık çekiciyi fark etmedi. Son anda manevra yaparak kurtulmaya çalışan otomobil sürücüsü paletin üzerine çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak duran otomobili gören çevredekiler, araçtaki Y.A ve E.Y’nin yardımına koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan E.Y ve YA sağlık görevlilerine teslim edildi.

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