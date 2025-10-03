Bursa’da çekici ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktör taşıyan çekici ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan çekici sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi-İznik Güney yolu Gölyaka Mahallesi girişindeki virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Çakır (60) idaresindeki 16 F 8512 plakalı traktör yüklü çekici, karşı yönden gelen Reis Ülgen (40) yönetimindeki 35 BPN 769 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmada çekici sürücüsü Ertuğrul Çakır araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette bulunan sürücü Reis Ülgen ile kardeşleri Alaattin Ülgen (45) ve Mehmet Ülgen (38) yaralanarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici sürücüsü ise itfaiyenin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik Güney yolu uzun süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.