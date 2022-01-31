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Bursa'da çatı yangını, 5'i çocuk 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Bursa'da çatı yangını, 5'i çocuk 7 kişiyi itfaiye kurtardı
31.01.2022 16:16

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 5'i çocuk 7 kişi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın saat 14.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Sümbül sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekipler, evde mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi kurtardılar. Yangın büyümeden söndürüldü. Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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