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Bursa'da çalıntı araçla polisten kaçtı: 30 kilometre sonra aracın altında kıskıvrak yakalandı

Bursa'da çalıntı araçla polisten kaçtı: 30 kilometre sonra aracın altında kıskıvrak yakalandı
04.10.2022 08:47

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Bursa'da çalıntı araçla polis ekiplerinin dur ikazına uymayan şüpheli, yaklaşık 30 kilometre boyunca yaşanan kovalamaca sonrası bir aracın altında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekibi 34 RJ 3082 plakalı otomobili şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ikazına uymayan araç sürücüsü polis ekibinden süratli bir şekilde kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçan şüpheli, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 2.Yeşilyurt sokakta arabayı bırakarak kaçtı. Şüpheli arabayı bırakarak kaçtığı yerden yaklaşık 150 metre sonra bir aracın altında Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Aracı bıraktığı yerde arama yapan ekipleri ise bir miktar uyuşturucu madde buldu. Şüphelinin Mehmet Reşit T. olduğu öğrenilirken hırsızlık sabıkasının olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken otomobil inceleme yapılmak üzere emniyetin otoparkına çekildi.

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