Haberler Yaşam Videoları Bursa'da bulutların arasından sızan güneş ışınları görenleri mest etti

Bursa'da bulutların arasından sızan güneş ışınları görenleri mest etti

Bursa'da bulutların arasından sızan güneş ışınları görenleri mest etti
02.12.2022 16:17

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:30
Yük asansörü işçinin üzerine...
Yaşam 02:26
Kontrolden çıkan araç 5...
Yaşam 04:54
Dalgıçlar kayıp Sedanur'u...
Yaşam 05:01
Duvarı delip hırsızlık yaptı...
Yaşam 00:51
Kötü kokunun sebebi çürümeye...
Yaşam 02:16
Seyir halindeki motosiklete...
Yaşam 03:26
Korkunç olay! Helallik istedi...
Yaşam 00:24
Otomobille gelip iş yerine...
Yaşam 01:29
Bursa'da uçağın düşmeden önce...
Yaşam 00:09
İzmir İstanbul Otoyolu'nda...
Yaşam 02:33
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın...
Yaşam 03:44
Şehit Teğmen Duabey Onur...

Bursa’da bulutların arasından sızan güneş ışınları eşsiz bir görüntü oluşturdu. Bursa’yı saran bulutların arasından güneş ışınlarının belirli noktaya düşmesi eşsiz, bir o kadar ürkütücü görüntüler oluşturdu. Uludağ eteklerini kapatan bulutların belirli kısmından şehre düşen ışık havadan dron ile görüntülendi. Şehirde kapalı ve zaman zaman yağışlı hava hakim olurken, güneş ışınları kısa bir süre içinde yerini tamamen bulutlara bıraktı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü Bursa’da yarın da yağış bekleniyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA