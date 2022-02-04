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Bursa’da bir kişi pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı

Bursa’da bir kişi pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı
04.02.2022 15:36

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Bursa’da bir kişi tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, sokak köpeğine saldırttı. Saldırı sırasında cep telefonu ile özçekim yapan Pitbullun sahibi, bir de sokak köpeğini tekmeleyerek ayırmaya çalıştı. Bursa’da bir kişi ‘yasaklı ırk’ sınıfında bulunan pitbull cinsi köpeğini tasmasız ve ağızlıksız dışarıya çıkardı. Sokak köpeğinin yanına gelen pitbull, köpeğe saldırmaya başladı. Pitbullun sahibi, saldırıyı çekmekle yetinmeyip, bir de özçekim yaptı. Üzerine birde saldıran sanki sokak köpeğiymiş gibi zavallı hayvanı tekmeleyerek ayırmaya çalıştı. Sokak köpeğinin yardımına çevredeki esnaf koştu. Esnafın bulduğu sopa yardımıyla pitbulldan kurtarılan köpeğin akıbeti bilinmiyor.

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